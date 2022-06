Aktien New York: Verluste nach freundlichem Start

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer vom Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch nicht an die vorangegangene Erholung anknüpfen können. Durchwachsene Konjunkturdaten reichten offenbar nicht aus, um die Anleger zu weiteren Käufen zu ermutigen.

Der Dow Jones Industrial gab seine anfänglichen Gewinne schnell ab und rutschte ins Minus - über eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der Leitindex 0,64 Prozent auf 32 777,49 Punkte. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der zuletzt um 0,75 Prozent auf 4101,19 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 12 582,24 Zähler nur wenig besser./gl/he