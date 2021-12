Aktien New York: Verluste zu Wochenbeginn - Corona-Unsicherheit hält an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen Vorsicht walten lassen. Am Montag gaben die wichtigsten Aktienindizes nach. Die Investoren agierten etwas vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron und die ungebrochen hohe Inflation herrscht. Die kommenden Tage stehen vor diesem Hintergrund im Zeichen der Geldpolitik - unter anderem mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,84 Prozent auf 35 667,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,63 Prozent auf 4682,21 Zähler. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 16 206,78 Punkte nach unten./la/men