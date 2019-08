Aktien New York: Verluste - Situation in Hongkong spitzt sich zu

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag zunächst an ihre Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft.



Angesichts der sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong verlor der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,70 Prozent auf 26 104,42 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,73 Prozent auf 2897,47 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,66 Prozent auf 7595,97 Punkte.

In Hongkong hatten sich die Protestbewegungen - ausgelöst von einem inzwischen auf Eis gelegten Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China - am Montag weiter verstärkt. Der für den internationalen Flugverkehr bedeutende Airport der Stadt wurde wegen der anhaltenden Proteste der Demokratie-Bewegung lahmgelegt. Er gilt damit als weiteres Symbol für die Angst der Anleger, dass sich die weltweit schwelenden politischen Konflikte auf die Weltwirtschaft auswirken könnten./tih/he