Aktien New York: Verluste nach Fed-Sitzung - Nasdaq bleibt im Höhenrausch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd von Apple , Amazon , Microsoft & Co ist auch am Mittwoch nicht abgerissen.



Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq 100 Index rückte in der Folge um 1,28 Prozent auf 10 094,26 Punkte vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10 000 Zählern geknackt.

Bei den Standardwerten ging es hingegen nach der Sitzung der US-Notenbank wieder abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,04 Prozent auf 26 989,99 Zähler ein und rutschte damit wieder unter die 27 000er Marke. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 3190,14 Zähler etwas weniger stark nach unten.

Die Corona-Krise dürfte die Leitzinsen in den USA über Jahre hinaus an der Nulllinie halten. Dies signalisierte am Mittwoch die US-Notenbank Fed. Die Pandemie und ihre Folgen dürften die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation stark belasten. Es bestünden erhebliche konjunkturelle Risiken. Für dieses Jahr rechnet die Notenbank mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 6,5 Prozent - gefolgt von einem Wachstum um 5,0 Prozent im kommenden Jahr./bek/he