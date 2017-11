Aktien New York: Verluste vor Entscheidung zu Yellen-Nachfolge

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der zuletzt rekordfreudigen Wall Street haben die Aktienkurse am Donnerstag erst einmal etwas nachgegeben.



Die Anleger warteten gespannt auf die Entscheidung des US-Präsidenten zur Nachfolgenominierung der US-Notenbankvorsitzenden Janet Yellen sowie mögliche Details zu Donald Trumps Steuerreformplänen. Daneben standen die Quartalszahlen etlicher Unternehmen im Fokus, die am Markt auf ein unterschiedliches Echo stießen.