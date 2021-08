Aktien New York: Verhalten freundlicher Handelsstart

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienbörsen sind die wichtigsten Indizes am Dienstag mit wenig Schwung in den Handel gestartet.



Nach dem Rekordlauf am Freitag und vor den zur Wochenmitte anstehenden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise bleiben die Anleger vorsichtig.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte in der ersten halben Stunde um 0,12 Prozent auf 35 143,55 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,13 Prozent auf 4437,97 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,15 Prozent auf 15 156,46 Punkte./ck/he