Aktien New York: US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienbörsen bleiben am Montag wegen des Feiertags "Washington's Birthday" geschlossen.



Der Gedenktag zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten wird jeweils am dritten Montag im Februar gefeiert./ck/fbr