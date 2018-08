Aktien New York: Türkei-Krise zieht auch US-Börse nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Währungskrise in der Türkei hat am Freitag auch die Wall Street belastet.



Der Kursverfall der türkischen Währung beschleunigte sich zuletzt rasant und löste damit Unruhe an den Finanzmärkten aus. Befürchtet wird, dass sich viele türkische Kreditnehmer nicht ausreichend gegen den Kursverfall der heimischen Lira abgesichert haben könnten. Somit könnten Zahlungsprobleme bei den auf Euro oder Dollar laufenden Krediten drohen.