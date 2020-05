Aktien New York: Trüber Wochenstart - US/China-Konflikt belastet weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die US-Aktienmärkte auch zu Beginn der neuen Woche in die Minuszone befördert.



Der Leitindex Dow büßte am Montag im frühen Handel 1,49 Prozent auf 23 370,97 Punkte ein. Bereits in der Vorwoche hatte der Dow einen kleinen Verlust erlitten, nachdem er in der Wochenmitte noch auf den höchsten Stand seit sieben Wochen gestiegen war.

In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Pandemie gerügt. Medien zufolge dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Sonntag, es gebe "signifikante" Belege, dass die Krise in jenem Labor ihren Anfang genommen habe. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump entsprechende Spekulationen darüber angefacht und wieder mit einem Handelskrieg und neuen Strafzöllen gedroht. China wies die Anschuldigungen zurück und sieht darin ein "Ablenkungsmanöver" der USA von der "eigenen Unfähigkeit" im Kampf gegen die Pandemie.

Der marktbreite S&P 500 gab um 1,08 Prozent auf 2800,05 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,46 Prozent auf 8677,865 Punkte./kro/he