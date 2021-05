Aktien New York: Techwerte erholen sich - Dow leicht im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben sich am Dienstag die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt.



Anleger setzten darauf, dass das Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in vielen Teilen der Welt das globale Wachstum antreiben dürfte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber weitete seine Vortagesverluste etwas aus. Hier drückten weiterhin regionale Coronavirus-Ausbrüche in Asien sowie Kursverluste bei den Aktien von Chevron auf die Stimmung.

Der Dow gab um 0,19 Prozent auf 34 262,33 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 hingegen ging es minimal nach oben auf 4165,30 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 13 393,20 Punkte./la/he