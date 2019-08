Aktien New York: Stimmung für Aktien hellt sich weiter auf

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Weiter aufwärts geht es am Donnerstag mit den Aktienkursen an der Wall Street.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,11 Prozent auf 26 324,09 Punkte und setzte die Erholung vom Mittwoch fort. Der Leitindex versuchte erneut den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben. Beobachter begründen die Aktienkäufe mit positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA.

So verwies Analyst David Madden vom Broker CMC Markets auf Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium, wonach eine Eskalation des Handelskriegs nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei. "Der eher hoffnungsvolle Tenor hat für eine bessere Stimmung an den Märkten gesorgt und Aktienkäufe nach sich gezogen", sagte Madden. Man könne den Eindruck gewinnen, "als entwickelten sich die Dinge in die richtige Richtung".

Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,16 Prozent auf 2921,45 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,63 Prozent auf 7711,26 Zähler noch etwas stärker vor./bek/fba