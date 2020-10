Aktien New York: Stimmung an der Wall Street bleibt eingetrübt

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet.



Im Fokus bleiben weiterhin die anstehende Präsidentschaftswahl und die Corona-Neuinfektionen. Kurz vor dem Wahltag Anfang November ist in den USA die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in der andauernden Corona-Krise zwar gesunken, bleibt aber weiter auf einem hohen Niveau.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,22 Prozent auf 28 149,80 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 3426,77 Punkte nach unten und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,82 Prozent im Minus bei 11 570,08 Zählern./la/he