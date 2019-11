Aktien New York: Starker Arbeitsmarktbericht treibt zu neuen Rekorden

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht sowie erneut optimistische US-Aussagen zum Stand der Handelsgespräche mit China haben am Freitag für neue Rekorde an den US-Börsen gesorgt.



Der Dow Jones Industrial kletterte im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 27 274,52 Punkte und erreichte damit wieder den höchsten Stand seit Mitte September. Im Wochenverlauf beläuft sich sein Gewinn damit auf 1,2 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 erreichte ein neues Rekordhoch mit plus 0,85 Prozent auf 3063,29 Punkten. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg mit plus 0,88 Prozent auf 8154,90 Punkte ebenfalls auf einen neuen Höchststand.

Die US-Wirtschaft schuf im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. "Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahres-Tiefs stagniert, ist ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft", die den Handelskonflikt mit China bislang "erstaunlich gut weggesteckt" habe, sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Zum Thema Handelskonflikt wiederholte zudem Larry Kudlow, der oberste Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, dass Trump weiterhin optimistisch sei bezüglich der Gespräche mit China über ein erstes wichtiges Teilabkommen. Einige Kapitel des Deals, inklusive des Währungsthemas, seien fertig oder beinahe fertig, sagte er dem TV-Sender Fox Business./ck/fba