Aktien New York: Stagnation vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street sind am Mittwoch vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf Tauchstation gegangen.



Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So waren die Verkäufe bestehender Häuser im Februar mit plus 3,0 Prozent stärker als erwartet gestiegen. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz war im vierten Quartal 2017 auf den höchsten Stand seit neun Jahren geklettert.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 24 705,82 Punkte. Am Dienstag hatte der US-Leitindex leicht zugelegt. Der breit gefasste S&P 500 legte hingegen um 0,05 Prozent auf 2718,42 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,20 Prozent auf 6899,57 Punkte.

Die erste Zinserhöhung in diesem Jahr ist nach Aussage von Craig Erlam vom Broker Oanda mit einen Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent eingepreist. Viel spannender seien daher die neuen Prognosen der US-Notenbank zum Wachstum und zur Inflation, die Hinweise liefern dürften auf das weitere Tempo der Zinserhöhungen. "Die Märkte preisen gegenwärtig drei Zinserhöhungen ein in diesem Jahr", sagte der Analyst./edh/he