Aktien New York: Stabilisierung nach Kurseinbruch vom Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der steilen Talfahrt am Vortag ist an den US-Aktienmärkten am Freitag zunächst einmal durchatmen angesagt.



Doch die Serie von Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump reißt nicht ab. Neben weiteren Personalrochaden in seinem Umfeld und dem eskalierenden Handelskonflikt mit China droht nun auch das Haushaltsgesetz an einem Veto Trumps zu scheitern. Die Nachricht, dass die Aufträge für langlebige US-Wirtschaftsgüter im Februar unerwartet deutlich gestiegen waren, verlor in diesem Kontext deutlich an Wichtigkeit.