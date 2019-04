Aktien New York: Stabilisiert nach jüngster Schwäche

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch nach zwei schwächeren Handelstagen zunächst stabilisiert.



Der Dow Jones Industrial legte wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,09 Prozent auf 26 174,90 Punkte zu. Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stehen nach wie vor aus. Die Anleger halten sich daher eher an der Seitenlinie.

Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,23 Prozent auf 2884,87 Punkte. Der technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,30 Prozent auf 7591,25 Zähler.

Die Inflationsrate hatte in den USA im März angezogen. Die Verbraucherpreise seien um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten mit 1,8 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat waren die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,4 Prozent gestiegen. Die Inflation nähert sich damit dem von der US-Notenbank angestrebten Ziel von zwei Prozent.

Die Zahlen setzten die Fed aber nicht unter Druck, die Leitzinsen nochmal zu erhöhen, kommentierten die Volkswirte der Helaba. Auch an den Finanzmärkten wird im laufenden Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet. Eine weniger straffe Geldpolitik macht Aktien als Anlage im Vergleich mit Anleihen attraktiver. Im Handelsverlauf steht noch das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda./ajx/he