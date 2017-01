Aktien New York: Stabil auf hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf der New Yorker Börsen zur Wochenmitte haben sich die Indizes am Donnerstag auf ihrem hohen Niveau stabilisiert.



Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,11 Prozent auf 20 090,47 Punkte, nachdem es in der Spitze bis auf 20 125 Zähler hoch gegangen war. Am Vortag hatte der US-Leitindex erstmals in seiner Geschichte die viel beachtete runde Marke von 20 000 Zählern übersprungen und diese auch zum Handelsschluss klar hinter sich gelassen.

Am Donnerstag ging auch die Rekordjagd beim S&P 500 und an den Nasdaq-Börsen zunächst weiter. Der breiter gefasste S&P stieg bis auf 2300,99 Punkte. Zuletzt stand er mit minus 0,08 Prozent bei 2296,43 Punkten nur knapp darunter. Der Nasdaq 100 gewann indes 0,08 Prozent auf 5155,52 Zähler, nachdem er zuvor bis auf 5168,20 Stellen vorgerückt war.

Nach wie vor herrsche Optimismus, dass sich die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auszahlen werde, hieß es im Handel. Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht beim S&P 500 noch deutlich Luft nach oben, sollte Trump sich durchsetzen und die Unternehmenssteuern in den USA auf 15 Prozent senken.

Neben Trump hält die US-Berichtssaison die Anleger weiter in Atem. So hatte der im Dow-Index notierte Baumaschinenhersteller Caterpillar mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Die Aktien verloren zuletzt 1,8 Prozent. Caterpillar-Papiere zählen gleichwohl zu den größten Gewinnern im Leitindex seit dem Wahlsieg von Donald Trump im November. Marktteilnehmer sehen den Konzern als Profiteur von Trumps Infrastruktur-Ankündigungen.

Die Anteile von Verizon büßten etwas mehr als 1 Prozent ein. Der US-Telekomriese setzt laut einem Pressebericht seine Einkaufstour fort. Nach AOL und Teilen von Yahoo habe er nun den Kabelkonzern Charter Communications ins Visier genommen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Die Aktien von Charter legten um mehr als 5 Prozent zu. Verizon ist der zweitgrößte US-Telekomkonzern. Davor kommt AT&T , der am Vorabend nach Börsenschluss einen gesunkenen Quartalsumsatz bekanntgegeben hatte. Die AT&T-Titel gewannen zuletzt jedoch 0,75 Prozent.

Der in mehrere Rechtsstreitigkeiten verwickelte US-Chipspezialist Qualcomm hatte im abgelaufenen Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Anleger quittierten dies mit Abschlägen von fast 6 Prozent.

Zudem stand der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) wegen seines Gebots für den schweizerischen Biotech-Konzern Actelion im Blick. Die Anteile der Amerikaner verloren rund 0,3 Prozent. Im Pharmasektor gerieten ferner die Aktien von Bristol-Myers Squibb nach einer gekappten Prognose für das laufende Jahr mit einem Minus von mehr als fünfeinhalb Prozent stark unter Druck.

Deutlich nach unten ging es nach Geschäftszahlen auch für den kanadischen Düngemittelkonzern Potash . Der Preisdruck schlägt weiter durch. Die in New York notierten Aktien verloren annähernd dreieinhalb Prozent. Verluste von mehr als zweieinhalb Prozent mussten die Ford-Aktien verkraften. Hohe Sonderkosten hatten den Autobauer zum Jahresende in die roten Zahlen abrutschen lassen. Ford blickt nun mit Sorge auf die Trump-Ära.

Zu den begehrten Aktien mit plus 1,8 Prozent zählten Dow Chemical , nachdem der Chemiekonzern vor der Megafusion mit Dupont mit seinem jüngsten Gewinn besser abgeschnitten hatte als von Analysten erwartet. Dupont waren im Dow-Index der beste Wert mit 1,45 Prozent Kursgewinn. Aufschläge von mehr als 5 Prozent verbuchten die Titel der Online-Handelsplattform Ebay , ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen.