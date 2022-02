Aktien New York: Schwächer - Russland-Sanktionen belasten Bankenwerte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag im frühen Handel 1,18 Prozent auf 33 657,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,88 Prozent auf 4345,87 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,44 Prozent auf 14126,86 Zähler nach.

Für Belastung - vor allem bei den Bankaktien - sorgten die verschärften Sanktionen gegen Russland und deren wirtschaftliche Folgen. Russland und die Ukraine sprechen nun zwar erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl den Streitkräften aber dennoch, die Angriffe gegen den Nachbarn fortzusetzen. Zudem versetzte die Atommacht Russland ihre Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft./edh/he