Aktien New York: Schwache Konjunkturdaten aus China sorgen für leichte Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China hat am Montag der Erholungsrally der Wall Street erst einmal den Wind aus den Segeln genommen.



Als Belastung hinzu kamen anhaltende Inflationssorgen.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,37 Prozent auf 35 165,70 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex noch ein Wochenplus von 1,6 Prozent erzielt.

Der S&P 500 büßte am Montag 0,15 Prozent auf 4464,49 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es knapp auf 15 140,99 Punkte nach unten./la/men