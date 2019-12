Aktien New York Schluss: Nach neuen Rekorden wird die Luft sehr dünn

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Luft am US-Aktienmarkt wird immer dünner.



Zwar schwangen sich der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Mttwoch nochmals zu neuen Rekorden auf. Am Ende gaben sie die ohnehin bescheidenen Gewinne jedoch wieder ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zur Schlussglocke ein Minus von 0,10 Prozent auf 28 239,28 Punkte. Ein neues Rekordhoch blieb der Dow schuldig.

Die Marktteilnehmer schienen an den jüngsten Kurstreibern für Dow & Co geradezu festhalten zu wollen, sagte Chris Hussey von Goldman Sachs. Der Stratege nannte das Teilabkommen der USA mit China im Handelsdisput und die Möglichkeit eines geordneten Brexit. Gleiches gelte für eine voraussichtlich lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed im kommenden Jahr.

Diese günstige Konstellation habe den S&P 500 seit Wochenbeginn immerhin noch um ein knappes Prozent zulegen lassen, sagte Hussey. Am Mittwoch schloss der S&P 500 mit einem moderaten Minus von 0,04 Prozent bei 3191,14 Zählern. Der Nasdaq 100 ging mit plus 0,06 Prozent auf 8580,62 Punkte ebenfalls kaum verändert aus dem Handel./bek/jha/