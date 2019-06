Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor G20-Gipfel hält an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem am Freitag beginnenden G20-Gipfel haben die Anleger an der Wall Street letztlich nur wenig Kaufbereitschaft gezeigt.



Als Kursstütze erwies sich am Donnerstag immerhin ein Pressebericht, wonach sich die USA und China in ihrem Handelsstreit auf einen "vorläufigen Burgfrieden" geeinigt haben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab nach einer zwischenzeitlich freundlicheren Entwicklung seine moderaten Gewinne wieder ab. Er schloss 0,04 Prozent tiefer bei 26 526,58 Punkten. Etwas besser behaupteten sich die anderen Indizes, die aber ebenfalls unter ihren Tageshochs blieben: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 2924,92 Punkte und der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,39 Prozent auf 7657,05 Zähler./gl/he