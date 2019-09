Aktien New York Schluss: Zollstreit-Hoffnung und US-Daten entfesseln die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf erneute Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit hat die Anleger am Donnerstag an der Wall Street zum munteren Zugreifen ermutigt.



Anlass zur Freude gab die Tatsache, dass es Anfang Oktober in Washington neue direkte Verhandlungen geben soll.

Zusätzlich beflügelt durch erfreuliche Wirtschaftsdaten aus den USA knüpfte der Dow Jones mit einem Plus von 1,41 Prozent auf 26 728,15 Punkte an seinen starken Vortag an. Er verpasste damit knapp den größten Tagesgewinn seit drei Monaten, setzte nach seinem Zick-Zack-Kurs der vergangenen Wochen aber zum ersehnten Ausbruchsversuch an. In der Spitze schaffte er es erstmals seit über einem Monat über die 26 800 Punkte.

Auch die anderen New Yorker Indizes beendeten vorerst ihren seit August bestehenden Schlingerkurs. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 1,30 Prozent auf 2976,00 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,86 Prozent auf 7862,54 Zähler vorrückte./tih/fba