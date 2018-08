Aktien New York Schluss: Zollkonflikt trübt Stimmung etwas weiter ein

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das bestimmende Thema an der Wall Street.



Nachdem sich zuletzt etwas Hoffnung auf eine gütliche Einigung zwischen den beiden Staaten breit gemacht hatte, dämpfte am Donnerstag eine neue Runde gegenseitiger Strafzölle die Stimmung. Parallel geht das Tauziehen in den Ermittlungen wegen mutmaßlicher russischer Einflussversuche auf die Präsidentschaftswahl 2016 und ob es geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager gab weiter.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,30 Prozent auf 25 656,98 Punkte und der marktbreite S&P 500 fiel um 0,17 Prozent auf 2856,98 Zähler. Beide Indizes haben aber auch einen guten Lauf hinter sich, der beim S&P sogar in einem Rekordhoch gemündet hatte. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,14 Prozent auf 7413,84 Punkte nach unten.

Die Blicke richten sich zudem auf die internationalen Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole. Dort dürfte es aber erst am Freitag so richtig spannend werden, denn dann wird sich der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, äußern./mis/he