Aktien New York Schluss: Wieder Dämpfer für den Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Anfangsgewinne im Verlauf aufgebraucht und in negativem Terrain geschlossen.



Börsianer verwiesen auf Äußerungen chinesischer Offizieller, die die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Handelsstreits zwischen beiden Ländern in Frage gestellt hätten. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,47 Prozent bei 25 777,90 Punkten. Zum Wochenstart hatte der Leitindex noch um rund 1 Prozent zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Hoffnungen auf eine Lösung des Zollkonflikts geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,32 Prozent auf 2869,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,12 Prozent auf 7566,03 Zähler nach./edh/he