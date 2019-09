Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung nach zwei Gewinnwochen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach dem guten Lauf der vergangenen beiden Wochen an Schwung verloren.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich am Montag nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone aber immerhin noch ins Plus retten, während die anderen wichtigen Börsenbarometer leicht nachgaben.

Der in der Vorwoche noch von neuer Hoffnung im Handelskonflikt stark angetriebene Dow schloss 0,14 Prozent höher bei 26 835,51 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,01 Prozent auf 2978,43 Punkte nach und der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,26 Prozent auf 7832,40 Punkte. Alle drei Indizes sind indes von ihren jeweiligen Bestmarken nicht weit entfernt./la/zb