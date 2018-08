Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung nach jüngstem Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen einen Gang zurückgeschaltet.



So gaben die Standardwerte am Mittwoch etwas nach und die wichtigsten Technologie-Indizes schlossen kaum verändert. Im Fokus stand weiterhin der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China.