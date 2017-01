Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde - Dow über 20 100 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf der New Yorker Börsen zur Wochenmitte haben sich die Indizes am Donnerstag auf ihrem hohen Niveau stabilisiert.



Der Dow Jones Industrial gewann zum Handelsende 0,16 Prozent auf 20 100,91 Punkte, nachdem es in der Spitze bis auf 20 125,58 Zähler hoch gegangen war. Am Vortag hatte der US-Leitindex erstmals in seiner Geschichte die viel beachtete runde Marke von 20 000 Zählern übersprungen.

Am Donnerstag ging auch die Rekordjagd beim S&P 500 und an den Nasdaq-Börsen zeitweise weiter. Der breiter gefasste S&P stieg im Verlauf bis auf 2300,99 Punkte. Am Ende des Tages stand er mit minus 0,07 Prozent bei 2296,68 Punkten nur wenige Zähler darunter. Der Nasdaq 100 gewann zum Börsenschluss 0,11 Prozent auf 5156,92 Zähler, nachdem er zuvor bis auf 5168,20 Stellen vorgerückt war.

Nach wie vor herrsche Optimismus, dass sich die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auszahlen werde, hieß es im Handel. Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht beim S&P 500 noch deutlich Luft nach oben, sollte Trump sich durchsetzen und die Unternehmenssteuern in den USA auf 15 Prozent senken./ajx/he