Aktien New York Schluss: Warten auf Hilfspaket drückt Kurse immer tiefer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hat am Montag die Aktienkurse erneut belastet.



Anleger reagierten mit Enttäuschung. Ein umfangreiches Hilfspaket der US-Notenbank Fed zur Linderung der Krise konnte die Kurse unterdessen nicht stützen. Der Dow Jones Industrial verlor 3,04 Prozent auf 18 591,93 Punkte. Er weitete die Verluste der desaströsen Vorwoche aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2016.

Das billionenschwere Konjunkturpaket in den USA gegen die Corona-Krise lässt weiter auf sich warten. Bei einer Abstimmung im US-Senat kam erneut nicht die nötige Mehrheit zustande. Es blieb zunächst unklar, wie die Verhandlungen nun weiter laufen. Die Fed hatte zuvor angekündigt, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen. Zudem legt sie mehrere Kreditprogramme auf, mit denen vor allem Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen.

Aber auch das gab den Märkten keine Zuversicht zurück. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Rückschlag von 2,93 Prozent auf 2237,40 Punkte aus dem erneut von starken Schwankungen bestimmten Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete dagegen ein Plus von 0,18 Prozent auf 7006,92 Punkte ins Ziel. Hier stützten vor allem die Kursgewinne in der Halbleiterbranche./bek/he