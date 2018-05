Aktien New York Schluss: Wall Street unbeeindruckt von Iran-Entscheid

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag nur kurz und sparsam auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran reagiert und kaum verändert geschlossen.



US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Teheran hält an der Vereinbarung vorerst fest. Präsident Hassan Ruhani machte aber deutlich, dass der Iran die Urananreicherung wieder hochfahren könne, wenn es hart auf hart komme.