Aktien New York Schluss: Verluste - Erfolgreiches Börsendebüt von Snap

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag erst einmal durchgeschnauft.



Der Dow Jones Industrial verlor zum Handelsschluss 0,53 Prozent, blieb aber mit 21 002,97 Punkten noch gerade so über der Marke von 21 000 Punkten. Diese hatte der Leitindex am Vortag erstmals in seiner Geschichte übersprungen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab am Donnerstag um 0,59 Prozent auf 2381,92 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 5363,26 Zähler. Auch diese Indizes hatten am Vortag Rekorde erzielt.