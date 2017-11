Aktien New York Schluss: Ungebrochene Rekordlust - Dow über 23 800 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aktienmarkt in New York schwingt sich in immer luftigere Höhen. Am Dienstag vermochte selbst ein neuer nordkoreanischer Raketentest die Rekordjagd der US-Indizes nicht zu stoppen.



Die Kursgewinne schmolzen nur vorübergehend etwas zusammen, mehr nicht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial überwand im späten Handel erstmals die Marke von 23 800 Punkten und stieg in der Spitze bis auf 23 849,61 Zähler. Zum Handelsschluss verbuchte er einen Aufschlag von 1,09 Prozent auf 23 836,71 Punkte.