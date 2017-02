Aktien New York Schluss: Träger Wall Street fehlen die Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihrer freundlichen Entwicklung vor dem Wochenende Tribut gezollt und sich letztlich kaum von der Stelle bewegt.



Die zuletzt auf Hochtouren laufende Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine Atempause ein - damit fehlten von dieser Seite Impulse für eine klare Richtung. Auch kursbewegende Konjunkturdaten gab es zum Wochenauftakt keine.