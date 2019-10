Aktien New York Schluss: Tesla starten durch - Anleger pfeifen auf Twitter

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Technologie-Unternehmen haben am Donnerstag in der Gunst von Investoren gestanden.



Angetrieben von hohen Kursgewinnen von Tesla , Paypal <US70450Y1038< sowie von Chip-Herstellern, rückte der technologielastige Nasdaq 100 um 0,98 Prozent auf 7966,72 Zähler vor. Tesla überraschte die Börsianer mit einem unerwarteten Quartalsgewinn. Von Twitter gab es dagegen Hiobsbotschaften, der Aktienkurs brach schwer ein.

Der Dow blieb dagegen mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 26 805,53 Punkte zurück. Unter den Titeln im Leitindex enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen. Immerhin konnte der Dow vorübergehende Verluste im späten Handel fast vollständig ausbügeln. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,19 Prozent auf 3010,29 Punkte./bek/he