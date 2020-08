Aktien New York Schluss: Tech-Werte weiter in Rekordlaune - Dow hinkt hinterher

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die fortgesetzte Rally der Technologiewerte hat der Wall Street am Donnerstag wieder Gewinne beschert.



Nachdem am Mittwoch letztlich Gewinnmitnahmen das Bild bestimmt hatten, behaupteten sich die Tech-Indizes diesmal im Plus und erreichten einmal mehr historische Höchststände - beflügelt von Rekordhochs bei Apple und Tesla. Angesichts schwacher Konjunkturdaten schaffte der Dow Jones Industrial nur ein kleines Plus.

Der Index schloss lediglich 0,17 Prozent höher bei 27 739,73 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,32 Prozent auf 3385,51 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Nasdaq 100 um 1,40 Prozent auf 11 477,05 Punkte. Er erreichte ebenso wie der Auswahlindex Nasdaq Composite ein Rekordhoch. Dieser ging rund 1 Prozent höher aus dem Handel.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angesichts der Corona-Krise angespannt. In der Woche bis zum 15. August gab es mehr als eine Million Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und damit mehr als von Experten erwartet worden war. Zudem sank der regionale Frühindikator für die Region Philadelphia stärker als erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge. Die Erholung der US-Wirtschaft wird durch die hohe Zahl an Neuinfektionen belastet./la/he