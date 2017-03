Aktien New York Schluss: Tech-Werte krönen starkes Quartal mit Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Tech-Werte am letzten Handelstag eines starken Quartals ihre Rekordjagd fortgesetzt.



Technologieaktien gelten als konjunktursensibel und sind deshalb in dem positiven wirtschaftlichen Umfeld bereits seit Monaten gefragt. Gleichwohl fielen die Kursbewegungen am Freitag moderat aus, zumal sich die Stimmung der US-Verbraucher im März schwächer als erwartet aufgehellt hatte. Börsianer verwiesen zudem darauf, dass die Investoren nach der jüngsten Rally erst einmal kaum weitere Risiken eingingen.

Der Techwerte-Index Nasdaq 100 hatte bei gut 5451 Punkten seine Bestmarke erreicht, schloss aber 0,06 Prozent tiefer bei 5436,23 Punkten. Das erste Quartal beendete er damit dennoch fast 12 Prozent höher. Es war geprägt von der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der mit höheren Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen die Konjunktur ankurbeln will.