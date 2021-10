Aktien New York Schluss: Tech-Aktien ziehen weiter an - Dow leicht im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Technologiewerte am Montag ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt.



Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt letztlich etwas unter Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstums in China. Angesichts leicht fallender beziehungsweise stagnierender Ölpreise geriet derweil die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund.

Der Dow hatte am Montag nur kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft und schloss 0,10 Prozent tiefer bei 35 258,61 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer noch ein Plus von 1,6 Prozent erzielt.

Der S&P 500 aber legte am Montag um 0,34 Prozent auf 4486,46 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,02 Prozent auf 15 300,89 Punkte nach oben./la/men