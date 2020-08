Aktien New York Schluss: Stimmungsdaten und Apple stützen den Dow

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende ist es beim Dow Jones Industrial wieder nach oben in Richtung der 28 000 Punkte gegangen.



Getrieben von erfreulichen Konjunkturindikatoren und einer Kursrally bei den gewichtigen Apple-Aktien kletterte der New Yorker Leitindex am Freitag um 0,69 Prozent auf 27 930,33 Punkte. Damit konnte er sein drohendes Wochenminus in letzter Minute noch so gut wie ausgleichen. Eine Befreiung aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne gelang ihm aber weiter nicht.

Frische Wirtschaftsdaten aus den USA streuten zu Wochenschluss neuen Optimismus unter die Anleger. Einkaufsmanagerindizes übertrafen die Erwartungen von Experten und Daten vom Häusermarkt zeigten, dass dieser im Nachgang der Corona-Krise in einen wahren Boom zu gleiten scheint. Börsianer werteten all dies als Anzeichen, dass sich eine wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetzt.

Während der Dow von Bestmarken immer noch einige Prozent entfernt ist, setzten seine Indexkollegen ihre Rekordjagd fort. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang erstmals über die Marke von 11 500 Punkten, aus dem Handel ging er 0,68 Prozent höher bei 11 555,16 Zählern. Der marktbreite S&P 500 kam den 3400 Punkten bis auf einen Hauch näher. Am Ende stieg er um 0,34 Prozent auf 3397,16 Punkte./tih/he