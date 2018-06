Aktien New York Schluss: Starker Wochenauftakt - Apple auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in die neue Börsenwoche an der Wall Street ist geglückt.



Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,72 Prozent auf 24 813,69 Punkte. Aktien des Schwergewichts Apple kletterten sogar auf ein Rekordhoch. Die US-Investmentbank JPMorgan schätzte die Unternehmens- und Kursgewinne in den USA in diesem Jahr optimistischer ein als noch zuvor.

Auch schwächer als erwartet ausgefallene Auftragseingänge der Industrie konnten die gute Stimmung nicht eintrüben. Und selbst der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa sowie China trat zunächst in den Hintergrund. "Die Investoren werten das Ausbleiben von Neuigkeiten schon als gute Nachricht", sagte David Madden, Analyst von CMC Markets. Sie setzten weiterhin auf Aktien.