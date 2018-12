Aktien New York Schluss: Stabilisierung nach schwachem Start

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet.



Nach der Technologiebörse Nasdaq drehten auch die Standardwerte-Indizes ins Plus, so dass die jüngste Talfahrt erst einmal ein Ende fand. Vor allem bei zuletzt gebeutelten Tech-Schwergewichten wie Facebook und Microsoft griffen die Anleger wieder zu. An der Nachrichtenlage hat sich allerdings nichts Entscheidendes geändert - nach wie vor stehen der Handelsstreit zwischen den USA und China und der nahende Brexit im Fokus.