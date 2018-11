Aktien New York Schluss: Stabilisierung nach Kursrutsch - Nasdaq erholt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aktienhandel an der Wall Street hat sich am Mittwoch nach zwei Tagen mit deutlichen Kursverlusten zumindest stabilisiert.



Beim Dow Jones Industrial hatte es lange Zeit nach klaren Gewinnen ausgesehen, letzten Endes wollten die Anleger bei den dort enthaltenen Standardwerten aber vor Thanksgiving nicht nachhaltig aus der Deckung kommen.

Der Leitindex schloss letztlich prozentual unverändert bei 24 464,69 Punkten, während die übrigen US-Indizes vor der Feiertagspause auf Erholungskurs blieben. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,30 Prozent auf 2649,93 Punkte. Vor allem aber ging es für die zuletzt besonders stark gebeutelten Technologiewerte im Nasdaq 100 um 0,75 Prozent auf 6575,66 Zähler nach oben.

Ohne eine klare Erholungstendenz bleibt der Dow im Vorjahresvergleich mit etwa 1 Prozent in der Verlustzone, die er am Vortag wieder betreten hatte. Im Verlauf der bisherigen Woche, die am Freitag mit einem nur verkürzten Handel beendet wird, hat das New Yorker Kursbarometer bislang 3,7 Prozent verloren./tih/he