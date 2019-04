Aktien New York Schluss: S&P 500 erklimmt mit kleinen Schritten Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer mit wichtigen Wirtschaftsdaten reich bepackten Woche ist der marktbreite S&P 500 auf ein Rekordhoch geklettert.



Im Fokus der Anleger stehe, ob die nächsten Konjunkturdaten, Unternehmensberichte und womöglich auch Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China die Aktienmarktrally in den Vereinigten Staaten weiter unterstützen werden, hieß es. Die vor dem Handelsstart an diesem Tag bekannt gegebenen Konsumausgaben und Inflationsdaten hatten zunächst allerdings kaum Impulse geliefert.

Der Dow Jones Industrial hielt sich dicht an seinem Schlussstand vom Freitag und ging mit plus 0,04 Prozent auf 26 554,39 Punkte aus dem Handel. Nachdem der US-Leitindex am vergangenen Dienstag seinem Rekordhoch von Anfang Oktober noch ein Stück näher gekommen war, verteidigte er nun mühsam dieses Niveau. Der S&P 500 beendete den Montag mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent auf 2943,03 Punkte. Knapp unter 2950 Zählern war er zuvor auf den höchsten Stand seiner Geschichte geklettert. Der Nasdaq 100 legte um 0,16 Prozent auf 7839,04 Punkte zu. Damit hielt sich der Auswahlindex der Technologiebörse Nasdaq ebenfalls dicht an seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordstand bei knapp unter 7852 Zählern.

Die aktuellen Wirtschaftsdaten zeigten, dass die US-Konsumenten ihre Ausgaben im März deutlich gesteigert hatten, während die Einnahmen der Haushalte sich nur minimal erhöht hatten und hinter den Erwartungen zurückblieben. Die allgemeine Teuerung entwickelte sich allerdings ebenfalls schwächer als erwartet. Im Wochenverlauf stehen noch die viel beachteten ISM-Stimmungsindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe sowie der monatliche Arbeitsmarktbericht und auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an.

Mit Blick auf die Unternehmen haben bereits 80 Prozent derer, die im S&P 500 gelistet sind, ihre Geschäftsberichte vorgelegt. Allerdings fehlen noch ein paar Schwergewichte wie etwa die Google -Mutter Alphabet , die nach Handelsschluss ihre Zahlen vorgelegt hat, sowie Apple und GM./ck/he