Aktien New York Schluss: Ruhiger Wochenausklang im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem ruhigen Handel hat sich der New Yorker Aktienmarkt am Freitag mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet.



Standardwerte legten dabei etwas deutlicher zu als Techwerte. Thema am Markt war neben den US-Jobdaten erneut der sich verschärfende Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,54 Prozent auf 25 462,58 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies so gut wie keine Veränderung. Davor hatte der Dow eine vierwöchige Gewinnserie hingelegt.