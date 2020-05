Aktien New York Schluss: Richtungslos zum Wochenstart - Dow im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen.



Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus endeten, zeigten sich die Technologiewerte überwiegend befestigt. Positive Impulse kamen im Handelsverlauf von der Ankündigung, dass der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern wolle.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,45 Prozent bei 24 221,99 Punkten, nachdem er am im frühen Handel noch um rund 1 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 legte minimal um 0,01 Prozent auf 2930,19 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 9298,92 Zähler./edh/zb