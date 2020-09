Aktien New York Schluss: Rekordserie an der Nasdaq reißt nicht ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der technologielastigen Börse Nasdaq haben auch am zweiten Handelstag der Woche Rekorde gefeiert.



Der Nasdaq 100 Index erklomm am Dienstag einen weiteren historischen Höchststand. Es war das zehnte Rekordhoch in den vergangenen zwölf Handelstagen. Zur Schlussglocke rückte der Nasdaq 100 um 1,50 Prozent auf 12 292,86 Zähler vor. Damit knüpfte das von den Tech-Giganten Apple , Microsoft und Amazon dominierte Börsenbarometer nahtlos an den starken Monat August an.

Laut Edward Moya vom Broker Oanda hat die Nasdaq den stärksten Monat August seit dem Jahr 2000 hinter sich. Beim Leitindex Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 sei es sogar die beste August-Bilanz seit mehr als 30 Jahren gewesen.

Auch der marktbreite S&P 500 erklomm am Dienstag mit plus 0,75 Prozent auf 3526,65 Zähler einen historischen Höchststand. Der Dow rückte um 0,76 Prozent auf 28 645,66 Punkte vor, ihm fehlen zu einem Rekordhoch aber noch gut 900 Punkte. Konjunkturellen Rückenwind erhielten die Kurse auch von dem im August zum vierten Mal in Folge gestiegenen Einkaufsmanagerindex ISM./bek/he