Aktien New York Schluss: Nach Rekordlauf kaum verändert - Comey im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf einer kleinen Berg- und Talfahrt erneut Rekordhöhen erklommen.



Letztlich schlossen sie dann allerdings kaum verändert. Die Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey hatte kaum Neuigkeiten für die Finanzmärkte gebracht, so dass die Anleger zeitweise ihre Risikoscheu etwas verloren.

Der Dow Jones Industrial erreichte an der New Yorker Wall Street bei 21 265,69 Punkten eine Bestmarke. Aus dem Handel ging der US-Leitindex jedoch fast unverändert mit plus 0,04 Prozent auf 21 182,53 Punkte.