Aktien New York Schluss: Rekordlauf geht weiter - Dow überwindet 20 200 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf an den US-Börsen hat am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und die vier wichtigsten Indizes in Rekordhöhen katapultiert.



Der Dow Jones Industrial übersprang sogar erstmals die Marke von 20 200 Punkten.

Unterstützung kam von besser als erwarteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie einer auch insgesamt freundlichen Börsenstimmung. Zudem wurde auf Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump verwiesen, der sagte, er werde in zwei bis drei Wochen "phänomenales" zum Thema Steuern bekannt geben. Auch habe es charttechnische Signale gegeben, die wieder zuversichtlicher stimmten, dass die Rekordjagd noch nicht zu Ende sei, hieß es.