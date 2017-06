Aktien New York Schluss: Rekordjagd stockt - Nasdaq sackt ab

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd am US-Aktienmarkt nach immer neuen Bestmarken ist am Freitag ins Stocken geraten.



Zwar schafften es alle wichtigen Indizes im frühen Handel auf Rekordstände. Doch anschließend zollte vor allem die Technologiebörse Nasdaq ihrer starken Entwicklung Tribut und rutschte tief in die Verlustzone. Hier belasteten die Kursabschläge einiger zuletzt rekordhoher Schwergewichte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,42 Prozent fester bei 21 271,97 Punkten, womit er einen Großteil seines Tagesgewinns ins Ziel rettete. Dagegen rutschte der marktbreite S&P-500-Index ins Minus und verlor letztlich 0,08 Prozent auf 2431,77 Punkte.