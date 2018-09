Aktien New York Schluss: Rekordjagd pausiert - Übernahmen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag erst einmal ihrer jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt.



Angesichts der nun gültigen US-Strafzölle auf weitere chinesische Produkte und entsprechender Gegenmaßnahmen Pekings sicherten die Anleger lieber die jüngsten Gewinne. Die Kursabschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Unternehmensseitig dominierten Übernahmen das Handelsgeschehen.