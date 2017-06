Aktien New York Schluss: Rekordjagd vor Arbeitsmarktbericht wieder aufgenommen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben ihre Rekordfahrt am Tag vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht wieder aufgenommen.



Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes erreichten am Donnerstag Bestmarken. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel an der Wall Street zumindest auf Tageshoch mit einem Plus von 0,65 Prozent auf 21 144,18 Punkte und befindet sich nun nur noch rund 25 Zähler unter seinem Höchststand. Den hatte er bei rund 21 169 Punkten Anfang März erreicht.

Der S&P-500-Index schloss mit plus 0,76 Prozent auf 2430,06 Punkte auf Rekordhoch. An der technologielastigen Nasdaq stieg der Composite-Index mit plus 0,78 Prozent auf 6246,83 Punkte in neue Höhen. Kurz vor dem Börsenschluss konnte dann auch noch der Nasdaq 100 seinen Rekordstand vom Vortag toppen. Er gewann 0,48 Prozent auf 5816,51 Punkte.

Erwartet wird für Freitag, dass die Regierung in Washington einen weiterhin robusten Anstieg der Beschäftigung melden wird, womit sich das positive Wirtschaftsbild in den USA verstärken dürfte. Die vor einigen Stunden veröffentlichten Daten aus der Privatwirtschaft lassen dies zumindest erwarten: Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP war die Beschäftigung im Mai deutlich stärker gestiegen als prognostiziert. Seit mittlerweile acht Jahren befindet sich die weltgrößte Volkswirtschaft bereits im Aufschwung, so lange wie selten zuvor.

Positiv fiel zudem die Stimmung in der US-Industrie aus, die sich im Mai leicht aufgehellt hatte, wie das Institute for Supply Management (ISM) ermittelte. Dagegen hatte in der vergangenen Woche die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher zugelegt als vorhergesagt und zudem waren im April die Bauausgaben überraschend gesunken./ck/he