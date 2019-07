Aktien New York Schluss: Rekordhochs bei Dow & Co - Aussicht auf Billiggeld

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik in den USA hat am Mittwoch gleich drei viel beachtete Aktienindizes auf Rekordstände getrieben.



Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite Aktienindex S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 erklommen bislang unbekannte Höhen.

Der Dow schloss in einem verkürzten Handel vor dem Unabhängigkeitstag 0,67 Prozent höher bei 26 966,00 Punkten - zugleich der höchste Stand seiner Geschichte. Für den S&P 500 ging es um 0,77 Prozent auf 2995,82 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 7857,69 Punkte.

Die Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller sollen die beiden freien Positionen im Direktorium der amerikanischen Notenbank Federal Reserve besetzen. Die Kandidaten müssen durch den US-Senat bestätigt werden. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass beide Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen unterstützen werden. Das wären gute Nachrichten für die Börse, da niedrige Zinsen Aktien gegenüber Anleihen attraktiver erscheinen lassen./la/he